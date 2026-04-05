MC Torque vs Grêmio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana

En la previa de MC Torque vs Grêmio, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 8 de abril desde las 19:30 horas en el estadio Centenario. El árbitro designado será Augusto Aragón Bautista.

DataFactory .

5 de abril de 2026, 9:21 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo miércoles 8 de abril, a partir de las 19:30 horas, Grêmio visita a MC Torque en el estadio Centenario, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo F de la Copa Sudamericana.

Últimos resultados de MC Torque en partidos de la Copa Sudamericana

MC Torque ganó su último duelo ante Defensor Sporting por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Augusto Aragón Bautista.

Próximos partidos de MC Torque en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs Palestino: 14 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs Dep. Riestra: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Palestino: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Dep. Riestra: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Grêmio: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Grêmio en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo F - Fecha 2: vs Dep. Riestra: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 3: vs Palestino: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Dep. Riestra: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Palestino: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs MC Torque: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario MC Torque y Grêmio, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas