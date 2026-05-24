Nacional se enfrenta ante la visita Coquimbo Unido por la fecha 6 del grupo B

El juego entre Nacional y Coquimbo Unido se disputará el próximo martes 26 de mayo por la fecha 6 del grupo B de la Copa Libertadores, a partir de las 19:30 horas en el estadio Gran Parque Central.

Así llegan Nacional y Coquimbo Unido

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Nacional en partidos de la Copa Libertadores

En la fecha anterior, Nacional se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Universitario. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 9 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Coquimbo Unido en partidos de la Copa Libertadores

En la jornada anterior, Coquimbo Unido derrotó 3-0 a Tolima. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 5 en su arco.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y finalizó en un empate 1-1.

Mientras que Coquimbo U. ya tiene asegurado su lugar en los Octavos de Final, Nacional aún debe luchar por su supervivencia en el campeonato.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maximiliano Ramírez.

Horario Nacional y Coquimbo Unido, según país