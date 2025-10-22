Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Napoli vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Napoli y Inter se miden en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 25 de octubre a las 11:00 horas.

22 de octubre de 2025, 2:57 p. m.
Por la fecha 8 de la Serie A, Inter y Napoli se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 11:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Inter

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 1-0 a Roma en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 12 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Hasta el momento, Napoli cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Milan1675117
2Inter15750210
3Napoli1575025
4Roma1575024
5Bologna1374126

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas
  • Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas

Horario Napoli e Inter, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

