Napoli vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Por la fecha 8 de la Serie A, Inter y Napoli se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 11:00 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Inter

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Torino en el Stadio Olimpico Grande Torino. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter venció 1-0 a Roma en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 12 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Hasta el momento, Napoli cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 3 victorias.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el tercer puesto con 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 4 Roma 15 7 5 0 2 4 5 Bologna 13 7 4 1 2 6

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Lecce: 28 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Como 1907: 1 de noviembre - 12:00 horas

Fecha 11: vs Bologna: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Atalanta: 22 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Inter en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 9: vs Fiorentina: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Hellas Verona: 2 de noviembre - 06:30 horas

Fecha 11: vs Lazio: 9 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 12: vs Milan: 23 de noviembre - 14:45 horas

Fecha 13: vs Pisa: 30 de noviembre - 09:00 horas

Horario Napoli e Inter, según país