Nottingham Forest vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Premier League

El cotejo entre Nottingham Forest y Bournemouth, por la fecha 38 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Bournemouth

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Manchester United por un resultado de 2 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 empate, con 15 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de empatar 1-1 ante Manchester City. En sus últimos 4 encuentros logró 3 victorias e igualar 1 partido. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 4 tantos.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 26 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Bournemouth quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 43 puntos (11 PG - 10 PE - 16 PP), mientras que el visitante ha logrado 56 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (13 PG - 17 PE - 7 PP).

Craig Pawson es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 82 37 25 7 5 43 2 Manchester City 78 37 23 9 5 43 3 Manchester United 68 37 19 11 7 16 6 Bournemouth 56 37 13 17 7 4 16 Nottingham Forest 43 37 11 10 16 -3

Horario Nottingham Forest y Bournemouth, según país