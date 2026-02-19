Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El cotejo entre Nottingham Forest y Liverpool, por la fecha 27 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.
Así llegan Nottingham Forest y Liverpool
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 0-0, ante Wolverhampton. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 4.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool llega con ventaja tras derrotar a Sunderland con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 7.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Nottingham Forest quien ganó 0 a 3.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 8 PP).
Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|58
|27
|17
|7
|3
|32
|2
|Manchester City
|53
|26
|16
|5
|5
|30
|3
|Aston Villa
|50
|26
|15
|5
|6
|10
|6
|Liverpool
|42
|26
|12
|6
|8
|6
|17
|Nottingham Forest
|27
|26
|7
|6
|13
|-13
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs Brighton and Hove: 1 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Fulham: 14 de marzo - 10:00 horas
- Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 09:15 horas
- Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas
- Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 15:15 horas
- Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 11:30 horas
- Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas
- Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Horario Nottingham Forest y Liverpool, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas