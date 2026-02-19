Nottingham Forest vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

El cotejo entre Nottingham Forest y Liverpool, por la fecha 27 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 09:00 horas, en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Liverpool

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de un resultado igualado, 0-0, ante Wolverhampton. Posee un historial reciente de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 4.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool llega con ventaja tras derrotar a Sunderland con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces, ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 7.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Nottingham Forest quien ganó 0 a 3.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 27 puntos (7 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 6 PE - 8 PP).

Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 6 Liverpool 42 26 12 6 8 6 17 Nottingham Forest 27 26 7 6 13 -13

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs Brighton and Hove: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Manchester City: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Fulham: 14 de marzo - 10:00 horas

Fecha 31: vs Tottenham: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Wolverhampton: 3 de marzo - 15:15 horas

Fecha 30: vs Tottenham: 15 de marzo - 11:30 horas

Fecha 31: vs Brighton and Hove: 21 de marzo - 07:30 horas

Fecha 32: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Horario Nottingham Forest y Liverpool, según país