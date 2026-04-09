Osasuna vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

A partir de las 07:00 horas el próximo domingo 12 de abril, Betis visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Liga.

Así llegan Osasuna y Betis

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega con resultado de empate, 2-2, ante Alavés. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Espanyol, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el noveno puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 12 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 76 30 25 1 4 51 2 Real Madrid 69 30 22 3 5 36 3 Villarreal 58 30 18 4 8 19 5 Betis 45 30 11 12 7 7 9 Osasuna 38 30 10 8 12 -1

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 33: vs Athletic Bilbao: 21 de abril - 12:00 horas

Fecha 32: vs Sevilla: 26 de abril - 11:30 horas

Fecha 34: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 33: vs Girona: 21 de abril - 14:30 horas

Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Osasuna y Betis, según país