Parma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

El juego entre Parma y Sassuolo se disputará el próximo domingo 24 de mayo por la fecha 38 de la Serie A, a partir de las 08:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Sassuolo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

Parma busca levantarse de su derrota ante Como 1907 en el Giuseppe Sinigaglia. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo cayó 2 a 3 ante Lecce. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 7 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 42 puntos (10 PG - 12 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (14 PG - 7 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 11 Sassuolo 49 37 14 7 16 -3 13 Parma 42 37 10 12 15 -19

Horario Parma y Sassuolo, según país