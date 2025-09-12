Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B se jugará el próximo lunes 15 de septiembre a las 20:10 horas.

Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC derrotó por 1 a 0 a Real Cundinamarca en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Barranquilla FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 2 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC resultó vencedor por 1 a 3.

El local está en el séptimo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Ricardo Pabón Reales.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 24 9 8 0 1 10 2 Real Cartagena 16 9 4 4 1 10 3 Cúcuta 16 9 4 4 1 5 4 Inter de Palmira 15 9 4 3 2 2 7 Patriotas FC 14 9 4 2 3 0

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país