Fútbol - Colombia - Segunda División
Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B
Te contamos la previa del duelo Patriotas FC vs Real Cartagena, que se enfrentarán en el estadio De La Independencia el próximo lunes 15 de septiembre a las 20:10 horas. Ricardo Pabón Reales será el árbitro del partido.
El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B se jugará el próximo lunes 15 de septiembre a las 20:10 horas.
Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC derrotó por 1 a 0 a Real Cundinamarca en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 1 partido, resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 6.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Barranquilla FC. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 9 goles y ha recibido 2 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 16 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Patriotas FC resultó vencedor por 1 a 3.
El local está en el séptimo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Ricardo Pabón Reales.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|4
|Inter de Palmira
|15
|9
|4
|3
|2
|2
|7
|Patriotas FC
|14
|9
|4
|2
|3
|0
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Leones FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Orsomarso: 21 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Barranquilla FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:10 horas
- Colombia y Perú: 20:10 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:10 horas
- Venezuela: 21:10 horas