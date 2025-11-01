Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Patriotas FC y Real Cartagena. El partido se jugará el martes 4 de noviembre.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de noviembre de 2025, 4:48 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Patriotas FC y Real Cartagena correspondiente a la fecha 2 del grupo B se disputará el martes 4 de noviembre.

Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

En su visita anterior, Patriotas FC empató por con Real Cundinamarca.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Real Cartagena igualó - el juego frente a Boca Juniors..

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Patriotas FC.

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 2: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 3: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 4: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Patriotas FC y Real Cartagena, según país

    Encuentra aquí lo último en Semana

    1. Cae red internacional de trata de personas: tres capturados por enviar y explotar sexualmente a mujeres en Medio Oriente

    2. Se destapa la razón de la muerte de estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno tras fiesta de Halloween: detalles impactantes

    3. Gustavo Petro arremete contra la OEA por guardar silencio sobre ataques de Trump a narcolanchas en el Caribe

    4. El doloroso mensaje del hermano de Luis Andrés Colmenares tras muerte de estudiante de los Andes en Halloween: “¿Otra vez?”

    5. Procuraduría anuncia dura sanción contra el exalcalde de Cartagena William Dau

    LEER MENOS

    Noticias Destacadas

    Copyright © 2025

    Publicaciones Semana S.A

    NIT 860.509.265 -1

    ISSN 2745-2794

    Nuestras marcas:
    Acerca de nosotros:
    Contáctenos:

    Síganos en redes

    Google

    Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.