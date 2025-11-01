Fútbol - Colombia - Segunda División
Patriotas FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Primera B
Toda la previa del duelo entre Patriotas FC y Real Cartagena. El partido se jugará el martes 4 de noviembre.
El duelo entre Patriotas FC y Real Cartagena correspondiente a la fecha 2 del grupo B se disputará el martes 4 de noviembre.
Así llegan Patriotas FC y Real Cartagena
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
En su visita anterior, Patriotas FC empató por con Real Cundinamarca.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
En la jornada anterior, Real Cartagena igualó - el juego frente a Boca Juniors..
El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 15 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 3-1 a favor de Patriotas FC.
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo B - Fecha 2: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 3: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 4: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo B - Fecha 2: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 3: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 4: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 5: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Grupo B - Fecha 6: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar