Fútbol - Colombia - Segunda División

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Patriotas FC y Real Santander se enfrentan en el estadio la Independencia. El duelo se jugará el viernes 30 de enero desde las 17:00 horas.

27 de enero de 2026, 2:31 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Patriotas FC y Real Santander se disputará el próximo viernes 30 de enero por la fecha 2 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio la Independencia.

Así llegan Patriotas FC y Real Santander

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC busca levantarse de su derrota ante Inter de Palmira en el Francisco Rivera Escobar.

Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B

Real Santander cayó 0 a 1 ante Real Cartagena.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
14Real Santander01001-1
15Patriotas FC01001-2

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Barranquilla FC: 3 de febrero - 19:45 horas
  • Fecha 4: vs Orsomarso: 9 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas

Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Atlético FC: 3 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Barranquilla FC: 8 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas

Horario Patriotas FC y Real Santander, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

Noticias Destacadas