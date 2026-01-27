Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

El juego entre Patriotas FC y Real Santander se disputará el próximo viernes 30 de enero por la fecha 2 de la Primera B, a partir de las 17:00 horas en el estadio la Independencia.
Así llegan Patriotas FC y Real Santander
Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.
Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B
Patriotas FC busca levantarse de su derrota ante Inter de Palmira en el Francisco Rivera Escobar.
Últimos resultados de Real Santander en partidos de la Primera B
Real Santander cayó 0 a 1 ante Real Cartagena.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC lo ganó por 2 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y aún no tiene puntos (1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Envigado
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Orsomarso
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|14
|Real Santander
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|15
|Patriotas FC
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Barranquilla FC: 3 de febrero - 19:45 horas
- Fecha 4: vs Orsomarso: 9 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas
- Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas
- Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas
Próximos partidos de Real Santander en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Atlético FC: 3 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Barranquilla FC: 8 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 5: vs Real Cundinamarca: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Independiente Yumbo: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Inter de Palmira: 28 de febrero - 17:00 horas
Horario Patriotas FC y Real Santander, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas