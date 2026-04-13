Peñarol vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores

Platense y Peñarol se enfrentarán en el estadio Campeón del Siglo el próximo jueves 16 de abril desde las 19:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Libertadores.

Así llegan Peñarol y Platense

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Peñarol en partidos de la Copa Libertadores

Peñarol igualó 1-1 frente a Santa Fe.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense perdió ante Corinthians por 0 a 2.

La necesidad de ambos elencos de sumar es una de las claves de este encuentro. Peñarol es escolta del puntero del grupo con 1 unidad. El Calamar debe ganar para no alejarse de los primeros puestos al ubicarse último sin puntos.

Derlis López López fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Peñarol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Corinthians: 30 de abril - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Platense en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Peñarol y Platense, según país