Fútbol - Colombia - Primera División

Pereira vs América de Cali: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la primera división

Todos los detalles de la previa del partido entre Pereira y América de Cali, que se jugará el jueves 14 de agosto desde las 18:00 horas en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

DataFactory

11 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

América de Cali y Pereira se enfrentarán en el estadio Hernán Ramírez Villegas el próximo jueves 14 de agosto desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la primera división.

Así llegan Pereira y América de Cali

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la primera división

Pereira igualó 0-0 frente a Fortaleza FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 4 goles y registró solo 4 a favor.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la primera división

América de Cali perdió ante Tolima por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 4.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y América de Cali se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 4 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 2 PP).

América de Cali vivirá durante la siguiente fecha el clásico Popular junto a At. Nacional. El duelo se celebrará en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el 24 de agosto desde las 18:20 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Junior1464208
2At. Nacional1163216
3Llaneros FC1163214
8Pereira862220
17América de Cali44112-1

Próximos partidos de Pereira en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 8: vs Envigado: 23 de agosto - 16:10 horas
  • Fecha 9: vs Bucaramanga: 30 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 10: vs Once Caldas: 5 de septiembre - 20:10 horas
  • Fecha 11: vs Llaneros FC: 14 de septiembre - 18:20 horas
  • Fecha 12: vs Boyacá Chicó: 21 de septiembre - 20:30 horas

Próximos partidos de América de Cali en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 3: vs Pasto: Postergado
  • Fecha 7: vs Pereira: 14 de agosto - 18:00 horas
  • Fecha 8: vs At. Nacional: 24 de agosto - 18:20 horas
  • Fecha 9: vs Alianza FC: 31 de agosto - 16:10 horas
  • Fecha 10: vs Deportivo Cali: 7 de septiembre - 16:10 horas

Horario Pereira y América de Cali, según país

  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

Noticias Destacadas

