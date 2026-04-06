Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Platense vs Corinthians. El duelo, a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López el jueves 9 de abril, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.