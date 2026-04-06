Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

Platense recibe el próximo jueves 9 de abril a Corinthians por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.
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Próximos partidos de Platense en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Peñarol: 16 de abril - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Corinthians en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Santa Fe: 15 de abril - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 19:30 horas
Horario Platense y Corinthians, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas