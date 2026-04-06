Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Platense vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Platense vs Corinthians. El duelo, a disputarse en el estadio Ciudad de Vicente López el jueves 9 de abril, comenzará a las 19:00 horas y será dirigido por Piero Maza Gómez.

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6 de abril de 2026, 7:00 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Platense recibe el próximo jueves 9 de abril a Corinthians por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Vicente López.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Piero Maza Gómez.

Próximos partidos de Platense en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Peñarol: 16 de abril - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Santa Fe: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Corinthians en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Santa Fe: 15 de abril - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Peñarol: 30 de abril - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Santa Fe: 6 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Peñarol: 21 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Platense: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Platense y Corinthians, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas