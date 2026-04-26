Platense vs Santa Fe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores

A partir de las 17:00 horas el próximo miércoles 29 de abril, Santa Fe visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo E de la Copa Libertadores.

Así llegan Platense y Santa Fe

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Platense en partidos de la Copa Libertadores

Platense ganó el encuentro previo ante Peñarol por 2-1.

Últimos resultados de Santa Fe en partidos de la Copa Libertadores

Santa Fe cayó derrotado 0 a 2 ante Corinthians.

El Calamar se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. El Cardenal tiene que ganar para subir de posiciones al estar en cuarto puesto y tener 1 punto.

Próximos partidos de Platense en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 4: vs Peñarol: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Santa Fe: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Corinthians: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Santa Fe en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Platense y Santa Fe, según país