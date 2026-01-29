Fútbol - España - Primera División

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Todos los detalles de la previa del partido entre Betis y Valencia, que se jugará el domingo 1 de febrero desde las 10:15 horas en el estadio Benito Villamarín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

29 de enero de 2026, 2:10 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Valencia y Betis se enfrentarán en el estadio Benito Villamarín el próximo domingo 1 de febrero desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Liga.

Así llegan Betis y Valencia

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de caer por 1 a 2 frente a Alavés. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia viene de un triunfo 3 a 2 frente a Espanyol. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 8 en su arco.

Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Fútbol

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Fútbol

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Fútbol

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Fútbol

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Fútbol

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Fútbol

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 23 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (5 PG - 8 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5221171335
2Real Madrid5121163228
3Atlético de Madrid4421135321
6Betis32218857
14Valencia2321588-11

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: 8 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Mallorca: 15 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 23: vs Real Madrid: 8 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Quindío y Leones FC se miden por el cierre de la fecha 2

Tigres y Boca Juniors se miden por la fecha 2

Por la fecha 22 se enfrentarán Betis y Valencia

Athletic Bilbao recibe a Real Sociedad por el derbi vasco

Getafe se enfrentará ante Celta por la fecha 22

Real Madrid necesita el triunfo ante Rayo Vallecano para llegar a la cima

Torino buscará vencer su racha negativa ante Lecce

Juventus se enfrentará a Parma por la fecha 23

Inter está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Cremonese

Como 1907 y Atalanta se miden por la fecha 23

Noticias Destacadas