Quindío vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Quindío recibirá a Atlético FC, en el marco de la fecha 14 de la Primera B, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 17:00 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y Atlético FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Cartagena. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (1 PG - 6 PE - 6 PP).

Camilo Colmenares Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 3 U. Magdalena 26 12 8 2 2 10 4 Quindío 25 13 7 4 2 8 14 Atlético FC 9 13 1 6 6 -8

Próximo partido de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Quindío y Atlético FC, según país