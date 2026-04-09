Quindío vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Quindío recibirá a Atlético FC, en el marco de la fecha 14 de la Primera B, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 17:00 horas, en Armenia.
Así llegan Quindío y Atlético FC
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Cartagena. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.
En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 2-1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (1 PG - 6 PE - 6 PP).
Camilo Colmenares Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|32
|13
|10
|2
|1
|13
|2
|Real Cartagena
|26
|13
|7
|5
|1
|11
|3
|U. Magdalena
|26
|12
|8
|2
|2
|10
|4
|Quindío
|25
|13
|7
|4
|2
|8
|14
|Atlético FC
|9
|13
|1
|6
|6
|-8
Próximo partido de Quindío en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas
Próximo partido de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Quindío y Atlético FC, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas