Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

La previa del choque de Quindío ante Atlético FC, a disputarse en Armenia el domingo 12 de abril desde las 17:00 horas. El árbitro será Camilo Colmenares Pérez.

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9 de abril de 2026, 1:43 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Quindío recibirá a Atlético FC, en el marco de la fecha 14 de la Primera B, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 17:00 horas, en Armenia.

Así llegan Quindío y Atlético FC

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Real Cartagena. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y en 3 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Boca Juniors. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 1 y ha empatado 2, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 7 veces.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 3 y empataron otras 2 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Quindío con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 25 puntos (7 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo cuarto lugar de la tabla (1 PG - 6 PE - 6 PP).

Camilo Colmenares Pérez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3213102113
2Real Cartagena261375111
3U. Magdalena261282210
4Quindío25137428
14Atlético FC913166-8

Próximo partido de Quindío en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Quindío y Atlético FC, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas