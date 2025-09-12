Fútbol - Colombia - Segunda División
Quindío vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B
Palpitamos la previa del choque entre Quindío y Leones FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Edinson Sanchez.
El cotejo entre Quindío y Leones FC, por la fecha 10 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Armenia.
Así llegan Quindío y Leones FC
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B
Quindío viene de un resultado igualado, 1-1, ante Huila. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC viene de caer derrotado 0 a 1 ante Jaguares. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 1 gol en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Leones FC quien ganó 4 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 5 PP).
Edinson Sanchez es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|14
|Quindío
|7
|9
|1
|4
|4
|-5
|16
|Leones FC
|4
|9
|0
|4
|5
|-10
Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 19 de septiembre - 15:30 horas
- Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Patriotas FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
- Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Quindío y Leones FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas