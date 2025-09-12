Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Quindío vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Palpitamos la previa del choque entre Quindío y Leones FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Edinson Sanchez.

DataFactory .

12 de septiembre de 2025, 5:36 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Quindío y Leones FC, por la fecha 10 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Leones FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de un resultado igualado, 1-1, ante Huila. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de caer derrotado 0 a 1 ante Jaguares. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 1 gol en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Leones FC quien ganó 4 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 5 PP).

Edinson Sanchez es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares24980110
2Real Cartagena16944110
3Cúcuta1694415
14Quindío79144-5
16Leones FC49045-10

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 19 de septiembre - 15:30 horas
  • Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Patriotas FC: 20 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

2. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

3. Vingegaard da inesperado golpe: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

4. Afectados por accidente en Andrés D.C. piden al Gobierno: “No poner en riesgo a una empresa que está actuando de manera correcta”

5. NYPD en 2025: inscripciones, requisitos y todo lo que necesita saber

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.