Quindío vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

El cotejo entre Quindío y Leones FC, por la fecha 10 de la Primera B, se jugará el próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 16:00 horas, en el estadio Armenia.

Así llegan Quindío y Leones FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de un resultado igualado, 1-1, ante Huila. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC viene de caer derrotado 0 a 1 ante Jaguares. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y 1 empatado. Marcó 1 gol en esos partidos y su valla ha sido vencida en 10 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y fue Leones FC quien ganó 4 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 7 puntos (1 PG - 4 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 5 PP).

Edinson Sanchez es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 24 9 8 0 1 10 2 Real Cartagena 16 9 4 4 1 10 3 Cúcuta 16 9 4 4 1 5 14 Quindío 7 9 1 4 4 -5 16 Leones FC 4 9 0 4 5 -10

Próximos partidos de Quindío en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Real Cundinamarca: 19 de septiembre - 15:30 horas

Fecha 12: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 11: vs Patriotas FC: 20 de septiembre - 17:00 horas

Fecha 12: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Quindío y Leones FC, según país