Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Real Cartagena recibirá a Real Cundinamarca, en el marco de la fecha 2 de la Primera B, el próximo viernes 30 de enero a partir de las 19:30 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Real Cundinamarca

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de vencer a Real Santander con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de perder contra Envigado por 0 a 2.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cartagena con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 3 1 1 0 0 2 2 Envigado 3 1 1 0 0 2 3 Orsomarso 3 1 1 0 0 1 5 Real Cartagena 3 1 1 0 0 1 16 Real Cundinamarca 0 1 0 0 1 -2

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Independiente Yumbo: 4 de febrero - 18:00 horas

Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas

Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 3: vs Boca Juniors: 5 de febrero - 15:00 horas

Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas

Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas

Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas

Horario Real Cartagena y Real Cundinamarca, según país