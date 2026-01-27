Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

La previa del choque de Real Cartagena ante Real Cundinamarca, a disputarse en el estadio Jaime Morón León el viernes 30 de enero desde las 19:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de enero de 2026, 2:26 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cartagena recibirá a Real Cundinamarca, en el marco de la fecha 2 de la Primera B, el próximo viernes 30 de enero a partir de las 19:30 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Real Cundinamarca

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de vencer a Real Santander con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de perder contra Envigado por 0 a 2.

Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Fútbol

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Fútbol

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cartagena con un marcador de 1-2.

El local se ubica en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira311002
2Envigado311002
3Orsomarso311001
5Real Cartagena311001
16Real Cundinamarca01001-2

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Independiente Yumbo: 4 de febrero - 18:00 horas
  • Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas
  • Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 3: vs Boca Juniors: 5 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas

Horario Real Cartagena y Real Cundinamarca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

Más de Fútbol

Patriotas FC vs Real Santander: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Bogotá FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Atlético FC vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Espanyol vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Lazio vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Boca Juniors vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Leones FC vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Real Cundinamarca vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

U. Magdalena vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Primera B

Noticias Destacadas