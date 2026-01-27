Real Cartagena vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Real Cartagena recibirá a Real Cundinamarca, en el marco de la fecha 2 de la Primera B, el próximo viernes 30 de enero a partir de las 19:30 horas, en el estadio Jaime Morón León.
Así llegan Real Cartagena y Real Cundinamarca
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena viene de vencer a Real Santander con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Real Cundinamarca viene de perder contra Envigado por 0 a 2.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y el marcador favoreció a Real Cartagena con un marcador de 1-2.
El local se ubica en el quinto puesto con 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|2
|Envigado
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Orsomarso
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|5
|Real Cartagena
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|16
|Real Cundinamarca
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Independiente Yumbo: 4 de febrero - 18:00 horas
- Fecha 4: vs Bogotá FC: 9 de febrero - 16:05 horas
- Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas
- Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 3: vs Boca Juniors: 5 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 4: vs Leones FC: 8 de febrero - 17:30 horas
- Fecha 5: vs Real Santander: 14 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 6: vs Orsomarso: 22 de febrero - 15:00 horas
- Fecha 7: vs Patriotas FC: 28 de febrero - 16:00 horas
Horario Real Cartagena y Real Cundinamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas