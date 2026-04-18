Real Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Real Madrid recibe el próximo martes 21 de abril a Alavés por la fecha 33 de la Liga, a partir de las 14:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.
Así llegan Real Madrid y Alavés
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga
En la jornada previa, Real Madrid igualó 1-1 el juego ante Girona. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 11 tantos en el rival.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Alavés logró empatar 3-3 ante Real Sociedad. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 12 goles y sus rivales lograron anotar 12 en su arco.
El historial de los últimos 5 entre ambos equipos favorece al equipo local, que ha logrado 5 triunfos durante el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid fue el ganador por 1 a 2.
El local está en el segundo puesto con 70 puntos (22 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 33 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (8 PG - 9 PE - 14 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|4
|Atlético de Madrid
|57
|31
|17
|6
|8
|19
|17
|Alavés
|33
|31
|8
|9
|14
|-11
Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Betis: 24 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Espanyol: 3 de mayo - 14:00 horas
- Fecha 35: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 32: vs Mallorca: 25 de abril - 07:00 horas
- Fecha 34: vs Athletic Bilbao: 2 de mayo - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Alavés, según país
- Argentina: 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas