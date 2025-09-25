Suscribirse

Roma vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Roma vs Hellas Verona, que se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas.

25 de septiembre de 2025, 2:38 p. m.
El duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A se jugará el próximo domingo 28 de septiembre a las 08:00 horas.

Así llegan Roma y Hellas Verona

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma derrotó por 1 a 0 a Lazio en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 3 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 1 gol y ha convertido 3.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Juventus. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 2 goles y ha recibido 6 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 19 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Roma resultó vencedor por 1 a 0.

El local está en el cuarto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo quinto lugar en el torneo (3 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
4Roma943012
15Hellas Verona34031-4

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Fiorentina: 5 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Inter: 18 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Sassuolo: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Parma: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Milan: 2 de noviembre - 14:45 horas

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Sassuolo: 3 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Pisa: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Cagliari: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Como 1907: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 06:30 horas

Horario Roma y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

