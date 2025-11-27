Roma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Napoli y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 30 de noviembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Roma y Napoli

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció por 3-1 a Cremonese. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 3 a 1 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 27 puntos (9 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 3 PP).

Davide Massa fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 27 12 9 0 3 9 2 Milan 25 12 7 4 1 9 3 Napoli 25 12 8 1 3 8 4 Inter 24 12 8 0 4 13 5 Bologna 24 12 7 3 2 13

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas

Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas

Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas

Horario Roma y Napoli, según país