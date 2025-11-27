Fútbol - Italia - Serie A
Roma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A
Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Napoli, que se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Davide Massa.
Napoli y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 30 de noviembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.
Así llegan Roma y Napoli
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma venció por 3-1 a Cremonese. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.
Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A
Napoli viene de un triunfo 3 a 1 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.
En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 27 puntos (9 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 3 PP).
Davide Massa fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|27
|12
|9
|0
|3
|9
|2
|Milan
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Napoli
|25
|12
|8
|1
|3
|8
|4
|Inter
|24
|12
|8
|0
|4
|13
|5
|Bologna
|24
|12
|7
|3
|2
|13
Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas
Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas
- Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas
- Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas
Horario Roma y Napoli, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas