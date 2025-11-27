Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Roma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Roma y Napoli, que se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico. Dirige Davide Massa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 1:55 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Napoli y Roma se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico el próximo domingo 30 de noviembre desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Serie A.

Así llegan Roma y Napoli

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma venció por 3-1 a Cremonese. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli viene de un triunfo 3 a 1 frente a Atalanta. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 27 puntos (9 PG - 3 PP), mientras que la visita sumó 25 unidades y está en el tercer lugar en el torneo (8 PG - 1 PE - 3 PP).

Davide Massa fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
4Inter241280413
5Bologna241273213

Próximos partidos de Roma en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Cagliari: 7 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Como 1907: 15 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Juventus: 20 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Genoa: 29 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Atalanta: 3 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Hellas Verona: 7 de enero - 12:30 horas

Horario Roma y Napoli, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

2. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

3. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

4. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

5. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.