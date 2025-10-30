Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Se enfrentan Betis y Mallorca por la fecha 11

En la previa de Betis vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 2 de noviembre desde las 15:00 horas en el estadio Benito Villamarín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 2 de noviembre, a partir de las 15:00 horas, Mallorca visita a Betis en el estadio Benito Villamarín, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Betis y Mallorca

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis fue derrotado en el Benito Villamarín frente a Atlético de Madrid por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 6 goles y tiene 9 a favor.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Levante. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 derrotas. Convirtió 6 goles a sus rivales y le han encajado 5 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Betis se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 9 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (2 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
6Betis16104423
16Mallorca910235-4

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Valencia: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Girona: 23 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Sevilla: 30 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 15: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Mallorca en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Getafe: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Villarreal: 22 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Osasuna: 29 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Betis y Mallorca, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.