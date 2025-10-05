Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Se enfrentan Real Cundinamarca y Orsomarso por la fecha 13

En la previa de Real Cundinamarca vs Orsomarso, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 7 de octubre desde las 16:30 horas en el estadio Metropolitano de Techo. El árbitro designado será Camilo Colmenares Pérez.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

DataFactory .

5 de octubre de 2025, 3:10 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo martes 7 de octubre, a partir de las 16:30 horas, Orsomarso visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Orsomarso

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de empatar ante Barranquilla FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 3 goles marcados y 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Boca Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Camilo Colmenares Pérez.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3313110213
2Inter de Palmira24137334
3Patriotas FC23127235
4Real Cundinamarca21126338
11Orsomarso1512435-4

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de octubre - 17:15 horas
  • Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Cundinamarca y Orsomarso, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:30 horas
  • Colombia y Perú: 16:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia: reconocida presentadora de televisión murió tras caer de un tercer piso cuando huía de un robo

2. Afectados por cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá reciben importante noticia: tendrán boletas gratis

3. Gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace a Everton: magistral definición a Jordan Pickford

4. James Rodríguez tuvo polémico cara a cara con rival en México: árbitro no se la perdonó

5. Gobierno Petro reveló que entabló negociaciones con régimen de Nicolás Maduro para liberar a colombianos detenidos: habló la canciller

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.