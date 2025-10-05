Se enfrentan Real Cundinamarca y Orsomarso por la fecha 13

El próximo martes 7 de octubre, a partir de las 16:30 horas, Orsomarso visita a Real Cundinamarca en el estadio Metropolitano de Techo, por el duelo correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Real Cundinamarca y Orsomarso

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Real Cundinamarca viene de empatar ante Barranquilla FC por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 victorias y 1 derrota, con 3 goles marcados y 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Boca Juniors. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 1 vez y ha perdido en 2 ocasiones. Con 3 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se quedó con la victoria por 0 a 1.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Camilo Colmenares Pérez.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 3 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 4 Real Cundinamarca 21 12 6 3 3 8 11 Orsomarso 15 12 4 3 5 -4

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Bogotá FC: 12 de octubre - 14:00 horas

Fecha 15: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Inter de Palmira: 13 de octubre - 17:15 horas

Fecha 15: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

