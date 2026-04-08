Fútbol - España - Primera División

Sevilla vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán el sábado 11 de abril a las 14:00 horas.

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8 de abril de 2026, 10:45 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Sevilla y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 31 se disputará en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán desde las 14:00 horas, el sábado 11 de abril.

Así llegan Sevilla y Atlético de Madrid

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Real Oviedo. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Barcelona. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 4 triunfos para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 3-0 a favor de Atlético de Madrid.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 31 puntos (8 PG - 7 PE - 15 PP), mientras que la visita sumó 57 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 6 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7630251451
2Real Madrid6930223536
3Villarreal5830184819
4Atlético de Madrid5730176720
17Sevilla31308715-13

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Levante: 23 de abril - 12:00 horas
  • Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 33: vs Elche: 22 de abril - 12:00 horas
  • Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas