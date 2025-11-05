Sevilla vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

El juego entre Sevilla y Osasuna se disputará el próximo sábado 8 de noviembre por la fecha 12 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Osasuna

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla busca levantarse de su derrota ante Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

El anterior partido disputado entre Osasuna finalizó en empate por 0-0 ante Real Oviedo. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 7.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 3 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Osasuna lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 13 puntos (4 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 30 11 10 0 1 16 2 Barcelona 25 11 8 1 2 15 3 Villarreal 23 11 7 2 2 12 13 Sevilla 13 11 4 1 6 -2 15 Osasuna 11 11 3 2 6 -3

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 13: vs Espanyol: 24 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 14: vs Betis: 30 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 15: vs Valencia: 7 de diciembre - 10:15 horas

Fecha 16: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 13: vs Real Sociedad: 22 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 14: vs Mallorca: 29 de noviembre - 08:00 horas

Fecha 15: vs Levante: 8 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 16: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 17: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Osasuna, según país