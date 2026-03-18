Sevilla vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Sevilla recibe el próximo sábado 21 de marzo a Valencia por la fecha 29 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Así llegan Sevilla y Valencia

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla cayó 2 a 5 ante Barcelona en el Camp Nou. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega a este encuentro con una derrota ante Real Oviedo por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y recibieron 5.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (8 PG - 7 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 32 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (8 PG - 8 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 14 Valencia 32 28 8 8 12 -12 15 Sevilla 31 28 8 7 13 -10

Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Real Oviedo: 5 de abril - 11:30 horas

Fecha 31: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Celta: 5 de abril - 09:15 horas

Fecha 31: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Valencia, según país