Sunderland vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo viernes 24 de abril a Nottingham Forest por la fecha 34 de la Premier League, a partir de las 14:00 horas en el Stadium of Light.

Así llegan Sunderland y Nottingham Forest

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó 3 a 4 ante Aston Villa en el Villa Park. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Burnley. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 11 Sunderland 46 33 12 10 11 -4 16 Nottingham Forest 36 33 9 9 15 -9

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Newcastle United: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Nottingham Forest, según país