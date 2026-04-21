Sunderland vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

Sunderland recibe el próximo viernes 24 de abril a Nottingham Forest por la fecha 34 de la Premier League, a partir de las 14:00 horas en el Stadium of Light.
Así llegan Sunderland y Nottingham Forest
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League
Sunderland cayó 3 a 4 ante Aston Villa en el Villa Park. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Burnley. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 3. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 4 en su arco.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 27 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland fue el ganador por 0 a 1.
El local está en el décimo primer puesto con 46 puntos (12 PG - 10 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|33
|21
|7
|5
|37
|2
|Manchester City
|67
|32
|20
|7
|5
|36
|3
|Manchester United
|58
|33
|16
|10
|7
|13
|11
|Sunderland
|46
|33
|12
|10
|11
|-4
|16
|Nottingham Forest
|36
|33
|9
|9
|15
|-9
Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Wolverhampton: 2 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 37: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 35: vs Chelsea: 4 de mayo - 09:00 horas
- Fecha 36: vs Newcastle United: 10 de mayo - 08:00 horas
- Fecha 37: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 38: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
Horario Sunderland y Nottingham Forest, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas