Tigres vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

El juego entre Tigres e Independiente Yumbo se disputará el próximo domingo 15 de febrero por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.
Así llegan Tigres y Independiente Yumbo
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B
En la fecha anterior, Tigres se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Envigado. Con 1 triunfo, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 1 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B
El anterior partido disputado entre Independiente Yumbo finalizó en empate por 0-0 ante Quindío. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PE - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Quindío
|10
|4
|3
|1
|0
|5
|2
|Real Cartagena
|10
|4
|3
|1
|0
|3
|3
|Inter de Palmira
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|7
|Tigres
|5
|4
|1
|2
|1
|1
|12
|Independiente Yumbo
|3
|4
|0
|3
|1
|-2
Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas
- Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas
- Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
- Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas
Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
- Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas
Horario Tigres e Independiente Yumbo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas