Fútbol - Colombia - Segunda División

Tigres vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Tigres y Independiente Yumbo se enfrentan en el Estadio Olaya Herrera. El duelo se jugará el domingo 15 de febrero desde las 15:00 horas.

DataFactory .

12 de febrero de 2026, 10:47 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Tigres e Independiente Yumbo se disputará el próximo domingo 15 de febrero por la fecha 5 de la Primera B, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Olaya Herrera.

Así llegan Tigres y Independiente Yumbo

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Tigres se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Envigado. Con 1 triunfo, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 1 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Primera B

El anterior partido disputado entre Independiente Yumbo finalizó en empate por 0-0 ante Quindío. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 4.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío1043105
2Real Cartagena1043103
3Inter de Palmira943013
7Tigres541211
12Independiente Yumbo34031-2

Próximos partidos de Tigres en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs U. Magdalena: 24 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cartagena: 2 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Patriotas FC: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Bogotá FC: 11 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 10: vs Atlético FC: 15 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Independiente Yumbo en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 6: vs Real Santander: 23 de febrero - 18:10 horas
  • Fecha 7: vs Leones FC: 27 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Bogotá FC: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Barranquilla FC: 11 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: 16 de marzo - 14:00 horas

Horario Tigres e Independiente Yumbo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

