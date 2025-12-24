Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

El juego entre Torino y Cagliari se disputará el próximo sábado 27 de diciembre por la fecha 17 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino.

Así llegan Torino y Cagliari

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino ganó por 1-0 el juego pasado ante Sassuolo. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

El anterior partido disputado entre Cagliari finalizó en empate por 2-2 ante Pisa. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 9.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 15 unidades y está en el décimo quinto lugar en el campeonato (3 PG - 6 PE - 7 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Daniele Doveri.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 13 Torino 20 16 5 5 6 -10 15 Cagliari 15 16 3 6 7 -6

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Hellas Verona: 4 de enero - 12:00 horas

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Cagliari en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 14:45 horas

Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 12:30 horas

Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 12:30 horas

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 14:45 horas

Fecha 22: vs Fiorentina: 24 de enero - 12:00 horas

Horario Torino y Cagliari, según país