Torino vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Serie A

Udinese y Torino se enfrentarán en el estadio Stadio Olimpico Grande Torino el próximo miércoles 7 de enero desde las 14:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 19 de la Serie A.

Así llegan Torino y Udinese

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a en el partido anterior.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino igualó - frente a Hellas Verona. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 5 goles y registró solo 5 a favor.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese perdió ante Como 1907 por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 4 goles y le han encajado 9.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Torino se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 38 17 11 5 1 15 2 Inter 36 16 12 0 4 21 3 Napoli 34 16 11 1 4 11 11 Udinese 22 18 6 4 8 -11 13 Torino 20 17 5 5 7 -11

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 19: vs Udinese: 7 de enero - 14:45 horas

Fecha 20: vs Atalanta: 10 de enero - 14:45 horas

Fecha 21: vs Roma: 18 de enero - 12:00 horas

Fecha 22: vs Como 1907: 24 de enero - 09:00 horas

Fecha 23: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas

Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 09:00 horas

Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 14:45 horas

Fecha 23: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Torino y Udinese, según país