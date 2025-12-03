Fútbol - Inglaterra - Premier League
Tottenham vs Brentford: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League
Toda la previa del duelo entre Tottenham y Brentford. El partido se jugará en el Wembley Stadium el sábado 6 de diciembre a las 10:00 horas.
El duelo entre Tottenham y Brentford correspondiente a la fecha 15 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el sábado 6 de diciembre.
Así llegan Tottenham y Brentford
Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
En su visita anterior, Tottenham empató por 2 con Newcastle United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 6 goles marcados y con 11 en su valla.
Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Brentford igualó - el juego frente a Arsenal. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 victorias en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.
El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Tottenham.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 19 puntos (5 PG - 4 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|30
|13
|9
|3
|1
|18
|2
|Manchester City
|28
|14
|9
|1
|4
|16
|3
|Chelsea
|24
|13
|7
|3
|3
|12
|11
|Tottenham
|19
|14
|5
|4
|5
|5
|12
|Brentford
|19
|13
|6
|1
|6
|1
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Crystal Palace: 28 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 19: vs Brentford: 31 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 10:00 horas
Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 15: vs Tottenham: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Leeds United: 14 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 17: vs Wolverhampton: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Bournemouth: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Tottenham: 31 de diciembre - 15:00 horas
Horario Tottenham y Brentford, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas