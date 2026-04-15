Tottenham vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

A partir de las 11:30 horas el próximo sábado 18 de abril, Brighton and Hove visita a Tottenham en el Wembley Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Premier League.

Así llegan Tottenham y Brighton and Hove

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Sunderland. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega triunfante luego de ver caer a Burnley con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el décimo octavo puesto con 30 puntos (7 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (12 PG - 10 PE - 10 PP).

Stuart Attwell es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 9 Brighton and Hove 46 32 12 10 10 6 18 Tottenham 30 32 7 9 16 -11

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Wolverhampton: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Aston Villa: 2 de mayo - 06:30 horas

Fecha 36: vs Leeds United: 11 de mayo - 14:00 horas

Fecha 37: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 34: vs Chelsea: 21 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Newcastle United: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Wolverhampton: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Brighton and Hove, según país