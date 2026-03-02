Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Crystal Palace. El partido se jugará en el Wembley Stadium el jueves 5 de marzo a las 15:00 horas. Será arbitrado por Andrew Madley.

2 de marzo de 2026, 7:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Crystal Palace correspondiente a la fecha 29 se disputará en el Wembley Stadium desde las 15:00 horas, el jueves 5 de marzo.

Así llegan Tottenham y Crystal Palace

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Fulham. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 12 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

A Crystal Palace no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Manchester United. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 6 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 28 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Tottenham.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 11 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Andrew Madley.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6429197336
2Manchester City5928185532
3Manchester United5128149512
14Crystal Palace35289811-4
16Tottenham29287813-5

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Liverpool: 15 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 31: vs Nottingham Forest: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Leeds United: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

