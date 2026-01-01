Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Sunderland. El partido se jugará en el Wembley Stadium el domingo 4 de enero a las 10:00 horas. Será arbitrado por Stuart Attwell.

DataFactory .

1 de enero de 2026, 11:53 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Sunderland correspondiente a la fecha 20 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el domingo 4 de enero.

Así llegan Tottenham y Sunderland

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por con Brentford. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland igualó - el juego frente a Manchester City. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
7Sunderland28187742
13Tottenham25187474

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas

Horario Tottenham y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

