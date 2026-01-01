Tottenham vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Sunderland correspondiente a la fecha 20 se disputará en el Wembley Stadium desde las 10:00 horas, el domingo 4 de enero.

Así llegan Tottenham y Sunderland

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por con Brentford. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 5 en su valla.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland igualó - el juego frente a Manchester City. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 2 goles a favor y ha recibido 4 en su arco.

Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 31 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo tercer puesto y tiene 25 puntos (7 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 4 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 45 19 14 3 2 25 2 Manchester City 40 18 13 1 4 26 3 Aston Villa 39 19 12 3 4 7 7 Sunderland 28 18 7 7 4 2 13 Tottenham 25 18 7 4 7 4

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Sunderland: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Bournemouth: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs West Ham United: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs Burnley: 24 de enero - 10:00 horas

Fecha 24: vs Manchester City: 1 de febrero - 11:30 horas

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 20: vs Tottenham: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Brentford: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Crystal Palace: 17 de enero - 10:00 horas

Fecha 23: vs West Ham United: 24 de enero - 07:30 horas

Fecha 24: vs Burnley: 2 de febrero - 15:00 horas

