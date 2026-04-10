Fútbol - Colombia - Segunda División

U. Magdalena vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

En la previa de U. Magdalena vs Inter de Palmira, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este lunes 13 de abril desde las 16:00 horas en el estadio Armando Maestre Pavajeau. El árbitro designado será Stivenson Celeita.

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10 de abril de 2026, 1:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo lunes 13 de abril, a partir de las 16:00 horas, Inter de Palmira visita a U. Magdalena en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Inter de Palmira

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena ganó su último duelo ante Independiente Yumbo por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de vencer a Orsomarso en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 5 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 29 puntos (9 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (10 PG - 2 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stivenson Celeita.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3213102113
2U. Magdalena291392212
3Real Cartagena261375111
4Quindío25137428
5Envigado23137247

Próximo partido de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario U. Magdalena e Inter de Palmira, según país

  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas