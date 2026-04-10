U. Magdalena vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El próximo lunes 13 de abril, a partir de las 16:00 horas, Inter de Palmira visita a U. Magdalena en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan U. Magdalena y Inter de Palmira

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena ganó su último duelo ante Independiente Yumbo por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 11 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira viene de vencer a Orsomarso en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 9 goles y 5 le han convertido.

El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 29 puntos (9 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (10 PG - 2 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Stivenson Celeita.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 U. Magdalena 29 13 9 2 2 12 3 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 4 Quindío 25 13 7 4 2 8 5 Envigado 23 13 7 2 4 7

Próximo partido de U. Magdalena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Atlético FC: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Boca Juniors: 18 de abril - 15:30 horas

Horario U. Magdalena e Inter de Palmira, según país