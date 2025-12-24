Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Te contamos la previa del duelo Udinese vs Lazio, que se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas. Andrea Colombo será el árbitro del partido.

24 de diciembre de 2025, 11:54 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 17 de la Serie A se jugará el próximo sábado 27 de diciembre a las 12:00 horas.

Así llegan Udinese y Lazio

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese no quiere lamentar otra caída: 1 a 5 finalizó su partido frente a Fiorentina. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y perdió 2. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Cremonese. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 4 goles y ha recibido 2 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 21 puntos (6 PG - 3 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 23 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (6 PG - 5 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Andrea Colombo.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter3315110420
2Milan321595111
3Napoli311510149
8Lazio23166556
12Udinese2116637-10

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 22: vs Hellas Verona: 26 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 18: vs Napoli: 4 de enero - 06:30 horas
  • Fecha 19: vs Fiorentina: 7 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 20: vs Hellas Verona: 11 de enero - 12:00 horas
  • Fecha 21: vs Como 1907: 19 de enero - 14:45 horas
  • Fecha 22: vs Lecce: 24 de enero - 14:45 horas

Horario Udinese y Lazio, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

