Universidad de Chile vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

U. de Chile recibe a el Granate el próximo jueves 23 de octubre. El partido correspondiente a la llave 1 de de la Copa Sudamericana se jugará desde las 17:00 horas en el estadio Nacional.

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Copa Total Sudamericana 2013, y Universidad de Chile resultó vencedor por 1 a 0.

U. de Chile y el Granate juegan la primer semi de la Copa Sudamericana y buscarán un buen resultado para llegar más confiados al partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 30 de octubre.

El árbitro designado para el encuentro es Anderson Daronco.

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)

Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)

Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Cuartos de Final: Alianza Lima 0 vs Universidad de Chile 0 (18 de septiembre)

Cuartos de Final: Universidad de Chile 2 vs Alianza Lima 1 (25 de septiembre)

Los resultados de Lanús en partidos > de la Copa Sudamericana

Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)

Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)

Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)

Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)

Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)

Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)

Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)

Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)

Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)

Cuartos de Final: Fluminense 1 vs Lanús 1 (23 de septiembre)

Horario Universidad de Chile y Lanús, según país