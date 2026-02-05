Fútbol - España - Primera División

Valencia vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Valencia y Real Madrid se miden en el estadio Mestalla el domingo 8 de febrero a las 15:00 horas.

DataFactory .

5 de febrero de 2026, 1:44 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 23 de la Liga, Real Madrid y Valencia se enfrentan el domingo 8 de febrero desde las 15:00 horas, en el estadio Mestalla.

Así llegan Valencia y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia no pudo ante Betis en el Benito Villamarín. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 2-1 a Rayo Vallecano en la fecha anterior. El conjunto visitante no conoce la derrota en los encuentros previos de esta temporada. En estos cinco triunfos, sumó 13 goles a favor y anotó 2 en contra.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 1 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Madrid sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita acumula 54 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (17 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
17Valencia2322589-12

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Levante: 15 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 25: vs Villarreal: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 26: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 24: vs Real Sociedad: 14 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Osasuna: 21 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Horario Valencia y Real Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

