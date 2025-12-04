Fútbol - España - Primera División
Valencia vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga
Valencia y Sevilla se enfrentan en el estadio Mestalla. El duelo se jugará el domingo 7 de diciembre desde las 10:15 horas.
El juego entre Valencia y Sevilla se disputará el próximo domingo 7 de diciembre por la fecha 15 de la Liga, a partir de las 10:15 horas en el estadio Mestalla.
Así llegan Valencia y Sevilla
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga
En la fecha anterior, Valencia se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Rayo Vallecano. Con 1 triunfo, 1 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla cayó 0 a 2 ante Betis. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 3 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 11 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia lo ganó por 1 a 0.
El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (5 PG - 1 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|36
|15
|11
|3
|1
|19
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|13
|Sevilla
|16
|14
|5
|1
|8
|-4
|15
|Valencia
|14
|14
|3
|5
|6
|-9
Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Atlético de Madrid: 13 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 17: vs Mallorca: 19 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Sevilla en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Real Oviedo: 14 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 17: vs Real Madrid: 20 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Valencia y Sevilla, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas