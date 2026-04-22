West Ham United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 34 de la Premier League

El duelo entre West Ham United y Everton correspondiente a la fecha 34 se disputará en el estadio Boleyn Ground desde las 09:00 horas, el sábado 25 de abril.

Así llegan West Ham United y Everton

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

En su visita anterior, West Ham United empató por 0 con Crystal Palace. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 6 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

A Everton no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Liverpool. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, tiene 8 goles a favor y ha recibido 6 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 29 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 33 puntos (8 PG - 9 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 47 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (13 PG - 8 PE - 12 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 33 21 7 5 37 2 Manchester City 67 32 20 7 5 36 3 Manchester United 58 33 16 10 7 13 10 Everton 47 33 13 8 12 1 17 West Ham United 33 33 8 9 16 -17

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Brentford: 2 de mayo - 09:00 horas

Fecha 36: vs Arsenal: 10 de mayo - 10:30 horas

Fecha 37: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 35: vs Manchester City: 4 de mayo - 14:00 horas

Fecha 36: vs Crystal Palace: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario West Ham United y Everton, según país