La ingeniosa camiseta que hizo un niño ecuatoriano para apoyar a Messi; emocionó al mundo

“No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria.”, dijo Sofía Martínez, periodista de la televisión Pública Argentina a Lionel Messi, tras el paso a la final de Argentina que enfrentará este domingo por la anhelada Copa del Mundo a Francia.

Sus palabras, más allá de romper un protocolo de prensa y aunque fue muy cirticada en redes sociales, fue la descripción de lo que significa el jugador del PSG para los niños en el mundo que lo admiran.

Muestra de ello, se dio en Ecuador. El influencer argentino Gerónimo Benavides, más conocido como ‘Momo’y el periodista de ESPN en Qatar, Chobo Alvarez, publicaron una foto de un pequeño de su país que veía la semifinal de Argentina y Croacia con una camiseta blanca que tenía pegados con hojas de papel y en marcador negro, el número 10 y el nombre de Messi en Mall del Río, en la capital azuaya.

El hincha de Messi, se llama Benjamín García y según cuentan los medios ecuatorianos, un día antes del partido entre Argentina y Croacia, llegó al cuarto de su mamá, con esta camiseta que él mismo se ingenió.

Este niño ecuatoriano causó sensación y gente de Argentina lo busca para hacerle llegar la camiseta de Messi. Gente de Twitter hagan su magia y ubiquémoslo 🙏 pic.twitter.com/Ot3CEGq1RR — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) December 14, 2022

Mayra Reyes, la mamá del niño, tiene como tarea darle en su cumpleaños una camiseta del capitán de los argentinos.

El caso se internacionalizó de tal manera, que lograron ubicar al infante, quien será entrevistado en ESPN y tendrá su anhelada casaca albiceleste.

“GRACIAS GENTE ENCONTRAMOS AL NIÑO! ¡Se llama Benjamín, es de Cuenca y su ídolo es MESSI! ¡Ahora antes de su cumpleaños vamos a hacerlo muy feliz! L@s buen@s somos más”, dijo Chobo, periodista de la cadena deportiva.

GRACIAS GENTE ENCONTRAMOS AL NIÑO! Se llama Benjamín, es de Cuenca y su ídolo es MESSI! Ahora antes de su cumpleaños vamos a hacerlo muy feliz! L@s buen@s somos más 🇪🇨❤️ pic.twitter.com/RqxsoD874i — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) December 14, 2022

“Messi sigue como un niño de veinte años”, dice Burruchaga, campeón con Argentina en el 86

Jorge Burruchaga pasó a la historia de Argentina como el autor del gol que dio a su país su segundo y hasta ahora último título mundial, en México-1986. Ahora, en Qatar, compartió en una entrevista con la AFP su admiración por Lionel Messi y confía en que le emule en la final del domingo.

Con 2-2 en el marcador, Burruchaga, quien tiene ahora 60 años, marcó en el minuto 84 el gol del triunfo 3-2 definitivo sobre Alemania Federal en el estadio Azteca, escribiendo una página de la historia para la ‘generación Maradona’. Messi, con 35 años, confirmó que este partido de la final será su último partido con la selección en un Mundial.

Confesó que es muy importante Messi pueda ganar el Mundial en Qatar, ya que es lo que no solo él quiere, sino que toda Argentina y muchos amantes del balompié desean.

“Ojalá gane el Mundial, que es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte”, aseveró.

Por otra parte, Burruchaga expresó “es el mejor del mundo desde hace veinte años. Está jugando desde otra forma, propia de la edad y del equipo que tiene alrededor. Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizá con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Messi”, indicó.