Más aún si, un informe sobre el mercado laboral presentado por el Banco de la República deja ver lo que muchos analistas venían advirtiendo: el mercado laboral andaba ya en franco deteriorio desde antes de la pandemia. El choque del coronavirus en el mercado laboral, por su rapidez y magnitud, terminó por impactar aún más las cifras. Tanto así que, varios expertos en mercado laboral temen que no sea posible lograr la meta que tiene el Gobierno, de llevar la tasa de desempleo a un dígito, por debajo del 8 por ciento al final del cuatrienio de la administración Duque, como está previsto en el Plan de Desarrollo.

Con el tema sanitario se pueden adelantar todas las acciones posibles para reducir el contagio y fortalecer los hospitales para atender a más gente en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), al tiempo que se buscan recursos para la compra de una posible vacuna cuando esté probada su eficacia. Pero el desempleo parece un punto que no es tan fácil de pisar para tomar las riendas y voltear su rumbo ascendente.

Los investigadores del Banco de la República realizaron una descomposición estadística que les permitió llegar a la siguiente conclusión: "la reducción promedio del empleo en los mercados laborales evaluados fue de 25 puntos porcentuales, de los cuales, alrededor de una cuarta parte fue ocasionada directamente por las restricciones sectoriales producto de la política de aislamiento".

En el análisis presentado por el Emisor se detalla que las otras tres cuartas partes del desempleo están explicadas, tanto por el comportamiento heterogéneo de la intensidad de la enfermedad entre ciudades, como por el choque agregado negativo que sufrió la economía.

El pronóstico para el año

Lo cierto es que, hasta ahora, la destrucción de empleo ha sido generalizada. El coletazo llegó a las zonas rurales, pese a que allí se debía continuar en actividad para garantizar la siembra y cosecha de alimentos que permitieran abastecer a todo el país. En el área urbana el panorama fue aún más gris, debido a que allí se concentra la mayor parte de empresas y, en general, la vida productiva.

Se perdieron empleos asalariados y no asalariados. Los números en ese sentido no parecen tener referente alguno: entre abril de 2019 y abril de 2020 se redujeron en el país 2,6 millones de empleos asalariados y 2,7 millones de no asalariados. Esto equivale a caídas del 27,2 y 22 por ciento, respectivamente.

Las personas que quedaron cesantes tampoco podían salir a buscar una oportunidad, por lo que empezaron a ser parte de la categoría de inactivos, una de las que el Dane tiene incluidas en la medición del comportamiento del mercado laboral.