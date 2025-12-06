Cápsula
CEDIUL incorpora resonador Philips MR 5300 y amplía su capacidad diagnóstica con operación simultánea
El nuevo equipo funciona sin helio líquido, reduce tiempos de estudio y permitirá mayor disponibilidad de citas en la institución.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
CEDIUL anunció la puesta en marcha del resonador magnético Philips MR 5300, una tecnología que opera libre de helio líquido y que, según la institución, representa un avance en sostenibilidad, eficiencia operativa y calidad diagnóstica. Con este equipo, la entidad contará con dos resonadores en funcionamiento de manera simultánea, lo que incrementará la capacidad de atención y permitirá tiempos de respuesta más ágiles para diferentes tipos de estudios.
La tecnología del MR 5300 integra el sistema BlueSeal, basado en microenfriamiento y diseñado para utilizar menos del 0,5 % del helio requerido en equipos convencionales. Según CEDIUL, este funcionamiento se mantiene sellado durante toda la vida útil del resonador, evitando la necesidad de recargas y reduciendo el riesgo de fugas. El sistema también disminuye el consumo energético, lo que permite una operación continua sin interrupciones inesperadas.
El equipo incorpora Compressed SENSE, una herramienta que acelera la obtención de imágenes hasta en un 50 % sin alterar la calidad diagnóstica. Además, incluye bobinas Breeze y Smart Workflow, que facilitan la preparación del paciente y permiten configurar el examen en menos de un minuto, iniciando estudios con un solo clic. Esto busca optimizar procesos en neurología, abdomen, sistema musculoesquelético y oncología, entre otras áreas clínicas.
Entre las características para el paciente se encuentra el colchón ComfortPlus, que reduce el contacto con cables y la sensación de frío, además de un espacio interno de 70 cm. CEDIUL señaló que este diseño puede favorecer la atención de personas claustrofóbicas, niños, adultos mayores y pacientes de talla grande.
La gerente general, Ilsy de la Torre, indicó que la incorporación del equipo se enmarca en el plan institucional de crecimiento. “En CEDIUL creemos que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Este nuevo resonador es una muestra de nuestro compromiso con la innovación, la excelencia diagnóstica y la atención humanizada”, afirmó.