En Colombia, la barbería ha retomado su papel como símbolo de estilo y bienestar. Cada vez más hombres reconocen la importancia del cuidado personal, una tendencia que motivó a Germán Homen, empresario con más de tres décadas de experiencia en la industria, a fortalecer este concepto con la apertura de Barbería Club.

Tras el éxito de la primera sede, la marca inauguró este nuevo espacio en Chía, Cundinamarca, con una inversión superior a los 600 millones de pesos. Con esta apertura, ya son cinco los puntos en operación en el país, cada uno con un enfoque particular, consolidando un modelo de experiencias premium de cuidado personal.

El nuevo establecimiento cuenta con 314 metros cuadrados destinados a recrear la esencia de la barbería clásica, combinada con elementos contemporáneos. Su diseño incluyó una curaduría de mobiliario con piezas originales y restauradas de marcas como Koken, Takara, Reggia y Richard, con el propósito de rescatar la tradición del oficio.

La oferta de servicios va más allá del corte y la barba. Los clientes pueden acceder a tratamientos faciales, capilares y corporales, además de disfrutar de un bar de cócteles, zonas de coworking y espacios sociales.

“Entendimos que el hombre actual disfruta arreglarse y merece un lugar diseñado para él, pero sin excluir a ningún público. Aquí atendemos también a mujeres, niños y adultos mayores, porque queremos que todos se sientan parte de esta experiencia”, aseguró Germán Homen, CEO y cofundador de Barbería Club.

Germán Homen, CEO y cofundador de Barbería Club | Foto: Suministrada / API