¿Cuál es el impacto de la inseguridad en la economía? Esta es la cuenta de cobro

En su momento, Jorge Restrepo, director del El Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), advirtió que esta crisis no está originada únicamente en la situación de inseguridad provocada por los grupos armados. También está muy ligada a las iniciativas en materia de negociación que tiene el Gobierno, que se han convertido en un factor generador de riesgo.

Además, es necesario entender que la situación es distinta a la del pasado. No son grandes carteles del narcotráfico, sino operaciones más atomizadas que alimentan a los grupos criminales. Tampoco se tiene, afirmó Restrepo, un grupo insurreccional como lo fueron en su momento el M-19 o las hoy extintas Farc. Y eso cambia la perspectiva de las negociaciones.

Y agrega que, sin embargo, el análisis de la seguridad en Colombia no se reduce únicamente a los homicidios. Actos de terrorismo, delitos económicos como la extorsión y el hurto, secuestros, ataques a infraestructura crítica y las constantes disputas por el control territorial continúan afectando de manera importantes a comunidades, empresas y autoridades locales.

De acuerdo con el análisis, la delicada situación de seguridad en Colombia no solo tiene efectos internos, sino que también debilita la confianza y eleva la percepción de riesgo a nivel internacional. “Los principales indicadores globales ubican al país en una posición crítica en materia de seguridad. Según el Global Peace Index (2024-2025), Colombia ocupó el puesto 146 entre 163 países, siendo el país menos pacífico de Sudamérica. El Índice de Amenaza a la Seguridad de The Global Economy le otorgó una calificación de 6,5 sobre 10, frente a un promedio global de 4,9. A esto se suma el Global Terrorism Index, que reportó un aumento de 0,2 puntos entre 2023 y 2024, pasando de 6,2 a 6,4, reflejando un repunte en la actividad terrorista. La seguridad no es solo un tema de orden público: es un pilar de la estabilidad macroeconómica y de la credibilidad internacional del país”, describió el informe de Corficolombiana.