Estos son los libros más vendidos en Colombia, en el primer semestre de 2023

Hábitos atómicos de James Clear, no es un trabajo académico, aunque sí tiene un fundamento científico. Basado en cuatro campos principales: biología, neurociencia, filosofía y psicología, tiene un fuerte elemento personal que proviene de las propias experiencias del autor. Actualmente el libro cuenta con más de 15 millones de copias a nivel mundial, y es el número uno en Colombia.

La lista solo incluye libros de interés general que se venden en las librerías y grandes superficies del país , puesto que los libros adquiridos en línea, por medio de Amazon u otras plataformas, no se pueden escanear.

Después de la recesión económica derivada de la pandemia, la industria editorial ha visto un crecimiento positivo. Según Aristizábal, la pasada Feria del Libro ayudó en las ventas, generando una muy buena tasa de crecimiento en 2022. “Tras la pandemia, la industria ya está totalmente recuperada. Seguimos creciendo, pero no a la tasa del año pasado y creo que es un poco lo que les pasa a casi todos los sectores económicos del país”.

Por otro lado, se debe hablar de la compra y venta de libros piratas, algo que se ve en las calles del país, SEMANA dialogó con algunas personas que adquieren este tipo de libros y lo atribuyen a no contar con los recursos suficientes para comprar en una librería .

“Cuando es posible adquiero un libro en una librería reconocida, quizás una vez al año, pero de resto, compro pirata, sea en el centro o cerca de donde trabajo, porque me gusta leer, disfruto de esto, pero los libros son caros, están entre 45.000 a 70.000 pesos, y el bolsillo no da para cada mes comprar un libro de ese costo. En cambio, uno pirata, está entre 15.000 y 30.000 pesos, mucho más económico” comentó una ciudadana en la localidad de Bosa.

Por otro lado, la ciudadana Marcela Maldonado, dio su opinión sobre el tema de comprar libros piratas, algo que ella considera inadecuado, pues no se ayuda en la economía del país. “No compro libros piratas. Yo decido comprar libros originales en lugar de piratas ya que beneficia a los autores y editoriales. Además, esto asegura una buena calidad del producto y exactitud del libro”.

El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro invita a los ciudadanos a no adquirir libros piratas, dice que quienes no cuenten con los recursos pueden recurrir a otras alternativas sin perjudicar la economía de la industria editorial. “Hay algo muy importante y son las bibliotecas públicas. Creo que Colombia es uno de los países de América latina con una de las redes más amplias de bibliotecas públicas. Son más o menos 1.550, en casi todos los municipios hay bibliotecas. En Bogotá, no más, tenemos cuatro megabibliotecas y hay otras pequeñas sectoriales. Las personas pueden ir allí y pedir prestados los libros. Se los prestan gratis. Y los pueden leer en la biblioteca o llevarlos a su casa”.