‘Hay falta de voluntad con un proceso que buscaba la paz’: Bruce Mac Master, vocero de empresarios, sobre crisis de diálogos con el ELN

‘Hay que ponernos muy serios con la seguridad’

‘No puede haber una situación dual’

Para Mac Master, es urgente que se defina “si hay un proceso de paz. Parecería que no lo hay. Si hay o no una voluntad de paz, pues parece que no. si no existe no puede haber una mesa de negociación. Lo que no puede continuar es una situación dual en la que se piden cese al fuego, que se despeje y al mismo tiempo se cometen actos deplorables”, enfatizó.