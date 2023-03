“Hay un ataque sistemático a los que representamos la empresa privada”: ¿Eduardo Pacheco cuestiona al Gobierno Petro?

Las palabras que fueron contundentes ante la crítica que han venido anunciando diferentes sectores empresariales en el país en esta oportunidad fueron lideradas por el presidente del Grupo Colpatria, Eduardo Pacheco, cuando entregó a donación por 13.000 millones de pesos para estudiantes de pregrado en la Universidad de los Andes para becar a estudiantes de escasos recursos.

El Grupo Colpatria y la Universidad de los Andes firmaron un acuerdo para apoyar el programa de becas ‘Quiero Estudiar’. Este convenio tendrá una vigencia de diez años.

En total, el Grupo donará 28.000 millones de pesos para beneficio de estudiantes de pregrado, con lo cual se les otorgará hasta 95 % de la matrícula del semestre durante todo el tiempo de la duración del programa académico y hasta dos semestres adicionales.

Ahora bien, volviendo a las palabras de Pacheco en el evento, el empresario fue insistente en manifestar que la empresa es fundamental en el país y que se debe tener la capacidad de escoger, y no solamente que el estado sea un proveedor.

“La empresa privada no está de moda en Colombia en estos días. Hay un sistemático ataque a los que representamos la empresa privada. A mí me han hecho sentir como si le hubiéramos quitado algo a alguien. Como si nos hubiéramos cogido algo indebidamente, y la verdad lo único que hemos hecho es trabajar honestamente, con cariño, con amor por este país y respetamos las normas”, puntualizó Pacheco.

Aseguró que no se pueden dejar intimidar por esa forma de pensar de algunos: “La empresa privada yo creo que es fundamental en este país, y no la gran empresa media. La empresa de por ahí 50 trabajadores, 30 trabajadores. Eso tenemos que defenderlo acérrimamente. Eso no lo podemos perder”.

Incluso, luego de lanzar sus críticas y sobre el manejo de las empresas en el país, habló sobre el sistema de salud en Colombia. “Difícil pensar uno que puede haber un sistema de salud donde todo lo maneja el Estado, para mí, es una afrenta a la libertad”, manifestó Pacheco.

Programa ‘Quiero Estudiar’:

Según la Universidad de los Andes, el programa va dirigido a los estudiantes nuevos admitidos a cualquier programa de pregrado de la universidad, provenientes de cualquier región de Colombia.

Para postularse al programa debe: diligenciar el formulario de inscripción y marcar si en la pregunta: ¿Le interesa postularse a algún apoyo para cubrir el costo de su matrícula en Uniandes? Las instrucciones para acceder al formulario de inscripción a la Universidad. Hay que tener en cuenta que este trámite no requiere intermediarios y tampoco tiene costo.

Cubre: hasta el 95% de la matrícula semestral durante toda la carrera

Periodicidad: Duración del programa académico y hasta dos semestres adicionales

Fecha de apertura admisiones: 23 de enero de 2023

Fecha de cierre formulario admisiones: 4 de junio de 2023

Fecha de entrega de documentos: Una vez el estudiante sea admitido y preseleccionado será informado de las fechas de los siguientes procesos

Consulta de Preseleccionados y Seleccionados: Podrás consultar los resultados para el segundo semestre del año 2023 (2023-20).

Requisitos: