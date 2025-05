La generación Z se endeuda con un clic y hoy es de las que está más llevada por las obligaciones financieras

Lucas Souza, Head of KVZ Labs de Kuvasz Solutions, compañía de innovación tecnológica para la industria financiera, argumenta que los jóvenes progresivamente han ido accediendo a productos financieros tales como tarjetas de crédito o apps de pagos a plazos . Aunque estos son una buena opción para construir un historial crediticio, y ayudan a simplificar el acceso a bienes y servicios también pueden suponer riesgos financieros “varios emplean estos procedimientos como si fueran un aumento de su ingreso , sin tener claridad sobre los gastos relacionados, tales como las tasas de interés o las fechas de vencimiento y pago”, afirma Souza.

Pagos invisibles

Un entorno digital consumista

Las redes sociales, especialmente Instagram, Pinterest y TikTok, exponen a los usuarios a una amplia variedad de productos y estilos de vida aspiracionales, fomentando el conocido fenómeno del Fear of Missing Out (FOMO), o miedo a perderse de algo y a no sentirse parte de un grupo. Por otro lado, los jóvenes enfrentan diariamente otra trampa: la publicidad, diseñada estratégicamente para captar su atención y moldear sus deseos.