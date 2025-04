Mientras Petro rechaza la decisión de mantener inalteradas las tasas, para analistas es un “mensaje contundente de independencia de la junta del Banco de la República”

Banco de la República decidió no mover la tasa de interés en marzo: preocupación por aumento de inflación

Contexto: Banco de la República decidió no mover la tasa de interés en marzo: preocupación por aumento de inflación

“La decisión de no modificar la tasa de interés mantiene una postura cautelosa de la política monetaria a la espera de allegar nueva información en los próximos meses que permita contar con mayores elementos de juicio para determinar la posibilidad de nuevos recortes en la tasa de interés. Esta decisión mantiene el compromiso de la junta con la convergencia de la inflación a la meta en un contexto de recuperación del crecimiento económico”, dijo el Emisor en el comunicado posterior a la reunión de la junta.

De hecho, el área de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, en un informe posterior a la decisión de la junta, señaló: “Claramente el debate fue álgido y con posiciones distantes, pues en contra de la mayoría de cuatro codirectores, la minoría de tres prefirió una reducción de -50 puntos básicos, algo que no estaba en los cálculos de ningún analista”, y explicó que los tres “codirectores cautelosos” fueron ahora respaldados por Olga Lucía Acosta, designada por el presidente Petro, y a quien el Banco de Bogotá describe como “la votante del medio”, y fue, agrega el informe, quien seguramente inclinó la balanza de la votación.

El presidente Gustavo Petro reaccionó y en su cuenta de X señaló: “Mientras cae profundamente el desempleo laboral y aumenta rápidamente la ocupación laboral; la junta directiva del Banco de la República, por razones exclusivamente políticas, busca contener el crecimiento económico; no para frenar la inflación, que el mes pasado se mantuvo estancada, por el brote de especulación del gas domiciliario, impulsado artificialmente. Es rechazable la actitud del Banco de la República que podría despegar el crecimiento y aumentar aun más el empleo y la prosperidad de la sociedad colombiana”.

Como explica el análisis del Bancolombia, la junta tuvo en cuenta los riesgos alcistas que enfrenta la inflación y que se han materializado en mayores presiones de los bienes y servicios regulados y los alimentos. En particular, la inflación acumula cuatro meses sin mostrar desaceleraciones y en el mes de febrero exhibió una leve aceleración hasta el 5,3 %. Los precios de los regulados, por las tarifas de gas y transporte han ejercido presiones relevantes que continuarán imponiendo un sesgo al alza durante el resto del año. “Como resultado, los pronósticos de los analistas para la inflación de cierre del 2025 han aumentado en este inicio de año, desde el 4,04 hasta el 4,50 %. Para el 2026 han mostrado un incremento más leve, desde el 3,60 hasta el 3,72 %”, señaló.

Restrepo le recordó al presidente que, en su reunión de ayer, el mismo Banco de la República corrigió al alza su estimación de crecimiento para este año al pasarla de 2,6 a 2,8 %. “La junta no deja de reconocer mejores cifras de coyuntura en empleo y PIB, incluso elevó el crecimiento proyectado, pero tiene una misión constitucional obligante ‘preservar el poder adquisitivo de la moneda’. Justo porque reconoce esas mejores cifras en empleo y PIB, encuentra que es momento de detener la disminución de tasas y esperar con prudencia las expectativas de precios”.

Y el exministro Restrepo le insistió al jefe de Estado que la junta del banco no responde a criterios políticos, no representa ni al uribismo ni al petrismo y es “una instancia técnica e independiente y merece respeto en cada uno de sus miembros. Presidente, no es difícil respetar su autonomía y la institucionalidad que representan, y ese camino construye una mejor democracia”, puntualizó.